Kemal Sunal'ın eşinden hüzünlü paylaşım. ''Kemal evimizden temelli gitti''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sunay Akın usta sanatçı Kemal Sunal adına Göztepe Parkı’nda bir müze kuruyor. Kemal Sunal‘ın eşi Gül Sunal, sosyal medyadan hesabından Kemal Sunal’ın müzeye verilen eşyalarını paylaştı.

Kemal Sunal'ın eşinden hüzünlü paylaşım. ''Kemal evimizden temelli gitti''

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, 22 yıldır hayalini kurduğu Kemal Sunal Müzesi’ni Sunay Akın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte hayata geçiriyor. Sanatçının kişisel eşyaları, filmlerdeki kostümleri ve film afişleri Göztepe Parkı’ndaki müzede sergilenecek.

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“ARTIK SEVENLERİNE EMANET”

2000 yılında hayatını kaybeden usta oyuncunun hatıralarına ev sahipliği yapacak olan müzenin hazırlıkları devam ederken Gül Sunal da eşinin evden giden eşyalarını Instagram hesabından paylaştı.

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Gül Sunal, paylaşımına “Kemal, evimizden temelli gidiyor. Canım Sunay Akın ve Ekrem İmamoğlu Bey’in mükemmel projesi olan Göztepe Parkı’ndaki Kemal Sunal Müzesi için yıllardır seve seve baktığımız eşyaları ölümsüzlüğe gidiyor. Elbette çok güzel bir sebeple ayrılıyoruz ama evden tamamen gidiyor gibi bir hisse kapıldım. Artık sevenlerine emanet” notunu düştü.

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