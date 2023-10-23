Kemal Sunal'a askerlerle konuşma yasağı neden getirildi. Hiç bilinmeyen sır ortaya çıktı

Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın askerlik anılarını YouTube kanalında anlattı.

Gül Sunal, Kemal Sunal’ın üniversite, tiyatro ve sinema kariyeri nedeniyle askerliğini geç yaptığını söyledi.

Sunal, “Kemal önce üniversite arkadan tiyatro arkadan sinema derken askerliği geciktirmiş. Arayan soran da yok. Bayağı geç yaşta askerlik yaptı. Ben ona hep ‘okuttum seni, askerliğini yaptırdım, bir doğurmadığım kaldı’ diyordum. Enteresan anılarım var” dedi.

“ASKERLER KEMAL’İ ÇOK SEVİYORDU”

Sunal, eşinin Ankara Etimesgut’ta askerlik yaptığı dönemde çok sevilen bir aktör olduğunu söyledi.

Gül Sunal “Kemal, çok sevilen bir aktördü. Asker arkadaşları etrafını sarıyordu. Kemal de çok utangaç ve yaşı da büyük olduğu için ‘düzeni bozan ben olmayayım’ diye çok dikkat ediyordu ve geriliyordu. Komutan da askerlere Kemal ile konuşma yasağı getirmiş. ‘Bu sefer de yalnız başıma kaldım’ diye şikayetçi olmaya başladı. Neyse böyle kimseyle konuşmadan 25 günü tamamladı” diye konuştu.

Sunal, eşinin yemin töreninden sonra da Ankara Bando Mızıka Bölümü’ne geçtiğini söyledi. Sunal, “O bölümde arkadaşlarıyla sahne çalışmaları yapıp Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki orduevlerine gidiyordu” dedi.

ASKERDEYKEN ROL ALDI

Gül Sunal eşi Kemal Sunal’ın askerlik döneminde “Davaro” filminde rol aldığını da anlattı. Kartal Tibet’in yönetmenliğinde 1981 yılında çekilen film için özel izin alındığını belirten Gül Sunal "Askeriyeden izin alıp Kartal Tibet’le ‘Davaro’ filmini Antalya’da çekti. 1 ay izin verdiler Kemal’e film çekebilmesi için. Biz de Ali ile yanına gittik, çekim sürecinde yanında kaldık. ‘Davaro’ en sevdiğim filmlerindendir" diye konuştu.