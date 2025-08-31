Kenan İmirzalıoğlu'nun merakla beklenen 'ABİ' dizisindeki partneri belli oldu!

Televizyon ekranlarının unutulmaz yüzü Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aradan sonra "ABİ - Aile Bir İmtihandır" dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV'de yayınlanacak yapımın kadrosunda yer alacak partneri olarak sürpriz bir isim açıklandı.

İmirzalıoğlu'na eşlik edecek isim olarak, genç ve yetenekli oyuncu Afra Saraçoğlu'nun adı duyuruldu. İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı başarılı cerrah Doğan karakterine, Saraçoğlu'nun hayat vereceği avukat Çağla eşlik edecek. Dizinin çekimleri eylül ortasında başlaması ve yeni sezonda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Dizi, ailesiyle bağlarını koparmış bir adamın, kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle başlayan vicdan muhasebesini konu alıyor. Doğan (Kenan İmirzalıoğlu), geçmişteki kırgınlıklarla yüzleşirken, Çağla karakteri de hikayede kritik bir rol üstlenecek. Kulislerde Doğan ile Çağla'nın ilişkisinin Doğan'ın hayatında büyük kırılmalara yol açacağı konuşuluyor.

Senaryoyu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler (Yağmur Taylan ve Murat Aksu) oturuyor.

24 YAŞ FARKI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Duyurunun ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu, İmirzalıoğlu (51) ile Saraçoğlu (27) arasındaki 24 yaş farkı oldu. Birçok kullanıcı, "Neden her seferinde genç partnerler?" diye sorgularken, bazı hayranlar ikilinin profesyonel uyumunu övdü ve "Senaryo buna göre yazılmış, heyecanla bekliyoruz" yorumlarını yaptı.

Yapım ekibi, Çağla'nın kariyerinin başında bir karakter olduğunu belirterek, yaş farkının hikayenin dinamiklerine uygun olduğunu vurguladı. Aşk ilişkisinin ilk bölümlerde olmayacağı, ilerleyen süreçte netleşeceği belirtiliyor.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son olarak "Yalı Çapkını"ndaki rolüyle tanınan genç oyuncu, uluslararası alanda da ses getiriyor. Brezilya'daki bir üniversitede, Saraçoğlu'nun "Kardeş Çocukları" dizisindeki performansı derslerde örnek gösterildi.

Kenan İmirzalıoğlu ise "Deli Yürek", "Ezel" ve "Karadayı" gibi efsane projelerle tanınan bir isim. İmirzalığlu'nun bölüm başına 4.5 milyon TL ücret aldığı iddiaları da gündemde konuşuluyor.

ABİ, aile bağları, affetme ve içsel çatışmalar gibi temalarıyla sezonun en güçlü dramalarından biri olmaya aday.