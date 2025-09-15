Kendall Jenner podyumlara veda ediyor! Yeni tutkusu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kendall Jenner podyumlara veda ediyor! Yeni tutkusu ortaya çıktı

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, podyumları bırakacağını ve yeni hedefini duyurdu.

29 yaşındaki ünlü model Kendall Jenner, modellik kariyerini sonlandırarak gerçek tutkusu olan ev tasarımına odaklanmayı planladığını belirtti.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-1.jpg

Jenner, 11 yaşında Kardashians ailesinin reality şovu “Keeping Up With The Kardashians” ile tanındı. Ancak modelliğin kendisi için her zaman en büyük mutluluk kaynağı olmadığını ifade etti.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-2.jpg

“ŞAKA YAPMIYORUM”

Vogue dergisine konuşan Jenner, “Tanrı’ya yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarımı yapacağım. Şaka yapmıyorum” dedi.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-3.jpg

Los Angeles’taki evini sevdiğini, ancak sade bir yaşamı özlediğini belirten Jenner, “Her sabah kalkıp sadece bikini veya eşofman giymeyi, makyajsız olmayı ve günümün özgürce akmasını seviyorum” dedi.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-4.jpg

Jenner, evde olmayı ve podyum dışında normal hissetmeyi sevdiğini de ekledi.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-5.jpg

2007’de ekranlara çıkan Kendall Jenner, kısa sürede dünyanın en çok kazanan modellerinden biri haline gelmişti.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-6.jpg

KENDALL JENNER KİMDİR?

Kendall Nicole Jenner, 3 Kasım 1995 doğumlu Amerikalı model, televizyon kişiliği ve girişimcidir.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-7.jpg

Kardashians ailesinin bir üyesi olarak tanınan Jenner, "Keeping Up With The Kardashians" reality şovuyla 11 yaşında ün kazanmaya başladı.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-8.jpg

Kısa sürede moda dünyasında adını duyurarak dünyanın en çok kazanan modellerinden biri oldu. Vogue, Harper’s Bazaar gibi prestijli dergilerde yer aldı ve Chanel, Givenchy, Victoria’s Secret gibi markalarla podyumda yürüdü.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-9.jpg

Modellik dışında 818 Tequila adlı bir tekila markası kurdu ve girişimci kimliğiyle dikkat çekti.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-10.jpg

Son dönemde, modellik kariyerini bırakarak ev tasarımına yönelmeyi planladığını açıklamasıyla gündeme geldi.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-13.jpg

Los Angeles’ta yaşayan Jenner, sade bir yaşam tarzına olan özlemini sıkça dile getiriyor.

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-12.jpg

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-14.jpg

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-15.jpg

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-16.jpg

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-17.jpg

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-18.jpg

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-19.jpg

kendall-jenner-podyumlara-veda-ediyor-yeni-tutkusu-ortaya-cikti-yenicag-20.jpg

Kylie Jenner fiziğini sergilediği pozlarıyla dikkat çekti!Kylie Jenner fiziğini sergilediği pozlarıyla dikkat çekti!

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet Saint-Tropez’de paparazzilere yakalandı! Bandana ve şapka kombini olay yarattıKylie Jenner ve Timothee Chalamet Saint-Tropez’de paparazzilere yakalandı! Bandana ve şapka kombini olay yarattı

Son Haberler
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Kitapseverler Alanya’da buluşacak! 7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var