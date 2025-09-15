Kendall Jenner podyumlara veda ediyor! Yeni tutkusu ortaya çıktı

29 yaşındaki ünlü model Kendall Jenner, modellik kariyerini sonlandırarak gerçek tutkusu olan ev tasarımına odaklanmayı planladığını belirtti.

Jenner, 11 yaşında Kardashians ailesinin reality şovu “Keeping Up With The Kardashians” ile tanındı. Ancak modelliğin kendisi için her zaman en büyük mutluluk kaynağı olmadığını ifade etti.

“ŞAKA YAPMIYORUM”

Vogue dergisine konuşan Jenner, “Tanrı’ya yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarımı yapacağım. Şaka yapmıyorum” dedi.

Los Angeles’taki evini sevdiğini, ancak sade bir yaşamı özlediğini belirten Jenner, “Her sabah kalkıp sadece bikini veya eşofman giymeyi, makyajsız olmayı ve günümün özgürce akmasını seviyorum” dedi.

Jenner, evde olmayı ve podyum dışında normal hissetmeyi sevdiğini de ekledi.

2007’de ekranlara çıkan Kendall Jenner, kısa sürede dünyanın en çok kazanan modellerinden biri haline gelmişti.

KENDALL JENNER KİMDİR?

Kendall Nicole Jenner, 3 Kasım 1995 doğumlu Amerikalı model, televizyon kişiliği ve girişimcidir.

Kardashians ailesinin bir üyesi olarak tanınan Jenner, "Keeping Up With The Kardashians" reality şovuyla 11 yaşında ün kazanmaya başladı.

Kısa sürede moda dünyasında adını duyurarak dünyanın en çok kazanan modellerinden biri oldu. Vogue, Harper’s Bazaar gibi prestijli dergilerde yer aldı ve Chanel, Givenchy, Victoria’s Secret gibi markalarla podyumda yürüdü.

Modellik dışında 818 Tequila adlı bir tekila markası kurdu ve girişimci kimliğiyle dikkat çekti.

Son dönemde, modellik kariyerini bırakarak ev tasarımına yönelmeyi planladığını açıklamasıyla gündeme geldi.

Los Angeles’ta yaşayan Jenner, sade bir yaşam tarzına olan özlemini sıkça dile getiriyor.

