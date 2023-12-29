Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümüyle final yapması bekleniyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz final ne zaman?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 27. bölümü 4 Ocak Perşembe günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

TRT1’de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 27. bölümüyle ekranlara veda edecek.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Dizi, babasının evlenmesine engel olmak için ani ve çılgın bir karar alan Alize'nin renkli ve sıcak hikayesini ekranlara taşıyor. Ancak hikayede tek oyun oynayan Alize de değil.

Dizide, Soner ve Darıca ailelerinin yolları bir evlilikle kesişiyor. Gençlerin kararı ilişkilerdeki dengeleri değiştiriyor.