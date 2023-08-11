Kendi imkanlarıyla kurdu taleplere yetişemiyor. İki ayda 5-6 ton üretti. Kilosu 50 TL

Yozgat’ta kendi imkanlarıyla kurduğu 112 metrekarelik alanda eşi ve çocuklarıyla mantar yetiştiriciliği yapan Hasan Taşçı, iki aylık sürede 5-6 ton üretim gerçekleştirdiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Kendi imkanlarıyla kurdu taleplere yetişemiyor. İki ayda 5-6 ton üretti. Kilosu 50 TL

Yozgat’ta ekmek fırınında çalışan Hasan Taşçı, bir yıl önce kendi imkanlarıyla 112 metrekare alanda mantar üretim tesisi kurdu.

Eşi ve çocuklarıyla kültür mantarı yetiştirmeye başlayan Taşçı, iki aylık bir sürede 5-6 ton mantar üretmeye başladı. Ürettiği mantarları yıl boyu Yozgat’taki market, pazarcı ve manavlara satan Taşçı, mantarın toptan kilosunu 50 ila 60 liradan satıyor.

İki ayda 5-6 ton mantar ürettiğini söyleyen Taşçı, “Yaklaşık 1 yıldır mantar yetiştiriciliğiyle uğraşıyorum, bu 3. üretimim oldu. Şu ana kadar üretim güzel gidiyor. Kendi ilimiz dışında şehir dışına da diğer illere de gönderim yapacağız. Şu an toptan 50-60 liraya satışı oluyor. Birinci sınıf kalite olursa 60 liraya kadar toptan verebiliyoruz. Kalitesi biraz düşük olursa kilogramı 45 liraya kadar düşüyor, onun için kaliteli ürün üretmek çok önemli” dedi.

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