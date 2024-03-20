Kendilerini "jandarma" olarak tanıtıp, 900 bin lira dolandırdılar

Kaynak: AA
Kendilerini "jandarma" olarak tanıtıp, 900 bin lira dolandırdılar
Denizli Tavas’ta kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı kadını tutuklanacağı tehdidinde bulunarak yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki N.T., Almanya'da yaşayan oğlunun tutuklandığını, para vermezse kendisinin de cezaevine gireceğini söyleyen ve kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişiye, yaklaşık 100 bin TL nakit para ile 800 bin TL değerindeki ziynet eşyasını verdi.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla Aykut T., Sezgin Ö. ve B.K.A'yı kent merkezindeki bir adreste paralar ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Sezgin Ö, tutuklandı.

Diğer şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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