Kendilerini jandarma ve polis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı

Çanakkale’de kendilerini jandarma ve polis istihbarat görevlisi olarak tanıtarak 2 kişiyi 13 Cumhuriyet altını, 32 çeyrek altın, 15 gram altın ve 13 bin TL dolandıran şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Kendilerini jandarma ve polis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yaşayan iki kişi dün kendilerini jandarma ve polis istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar M.A. ve H.O. tarafından 13 Cumhuriyet altını, 32 çeyrek altın, 15 gram altın ve 13 bin TL’leri alınarak dolandırıldı.

Dolandırılan iki vatandaş Jandarmaya başvurdu. Şüphelilerin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonu sonucu dolandırıcılarda H.O. Yenice ilçesinde, M.A. ise Biga ilçesi Bezirganlar köyünde yakalandı.

Şüpheli M.A’nın yapılan üst aramasında suça konu malzemeler dolandırılan vatandaşlara teslim edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan dolandırıcılar M.A. ve H.O.’nun işlemleri devam ediyor.

aw071763-01.jpg

aw071763-03.jpg

aw071763-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon çağrı Gündem
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon çağrı
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü Spor
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü
NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid eleskobu çekti Dünya
NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid eleskobu çekti
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı Spor
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı Gündem
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir?
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?