Kendinden 22 yaş küçük sevgilisiyle poz verdi. Tarkan'ın eski sevgilisi olarak tanınmıştı

Bilge Öztürk ilk olarak Tarkan'ın sevgilisi olarak hafızalara kazınmıştı. Tarkan ile Bilge Öztürk, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Uzun süre gözlerden uzak yaşayan Bilge Öztürk yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, 2 yıldır aşk yaşadığı genç sevgilisiyle verdiği pozlarla gündeme geliyor.

Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile katıldığı bir davette görüntülendi.

Aşıkların davet tarzı ve verdiği pozlara beğeni yağdı.