Kendisine 'Şaka' yapan arkadaşını bıçakladı. Adliyeye sevk edildi

Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana gelen olayda, Süleyman D., 16 NHB 22 plakalı otomobiliyle 3 arkadaşını da alarak gezmeye çıktı.

Bir süre dolaşan 4 arkadaştan Emircan Ş., iddiaya göre, Süleyman D.'ye sözlü bir şaka yaptı. Yapılan şakaya öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden inen iki arkadaş kavga etmeye başladı.

KENDİSİNE ŞAKA YAPAN ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Süleyman D., Emircan Ş.'yi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Emircan Ş.'yi olay yerinde bırakan Süleyman D. otomobiliyle kaçtı.

Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emircan Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAK KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

Doktorlar tarafından müdahalesi tamamlanan Emircan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, Süleyman D.'yi kısa süre içinde yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda, “Arkadaşımla kavga ettik. Ben de kendimi korumak için, bıçak kullanmak zorunda kaldım dediği belirtilen Süleyman D., polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.