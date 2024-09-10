Kendisini ‘Kainatın Sahibi’ ilan eden tarikat lideri sığınakta yakalandı. 2 bin polis arıyordu

Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abolos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 yıldır adaletten kaçan Quiboloy'un ülkenin güneyindeki Davao şehrinde güvenlik güçleri tarafından yakalandığını doğruladı.

YERALTI SIĞINAĞINA 2 BİN POLİSLE BASKIN

Ülkenin dört bir yanından toplanan 2 bin kişilik polis ekibi, Quiboloy’un saklandığı yeraltı sığınağına düzenlediği baskınla tarikat liderini ele geçirdi.

Quiboloy, kendisine ait İsa Mesih Krallığı Kilisesi’nin Davao’daki yerleşkesinde haftalardır gizleniyordu.

Ancak kilise destekçileri, güvenlik güçlerinin yerleşkeye girmesini engelliyordu. Operasyona, Filipinler ordusu ve polis güçleri katıldı.

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24 SAATLİK ÜLTİMATOM VE TESLİMİYET

Polis ve silahlı kuvvetler tarafından Quiboloy’a verilen 24 saatlik ültimatomun ardından, tarikat lideri daha fazla direnemedi ve emniyet güçlerine teslim oldu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Quiboloy diğer tutuklular gibi adil yargılanacak, haklarına saygı gösterilecek. Yargı süreci şeffaf olacak ve bu sürece dahil olan herkes hesap verecek” dedi.

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ABD’DEN İADE TALEBİ GELMEDİ

Başkan Marcos, Quiboloy’un ABD'ye iadesi için henüz bir talep olmadığını ve öncelikle Filipinler’deki mahkemelerde yargılanacağını belirtti.

Quiboloy, Kasım 2021'de ABD Federal Savcılığı tarafından çeşitli suçlarla itham edilmişti ve FBI’ın arananlar listesinde bulunuyordu.

Federal savcılar, Quiboloy'u çocuk ve kadınların zorla cinsel istismarı, dolandırıcılık, sahte evlilik, kara para aklama, ve vize sahteciliği gibi suçlarla suçlamıştı.

“TANRI’NIN TAYİN EDİLMİŞ OĞLU” VE MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ

1985 yılında kurduğu İsa Mesih Krallığı Kilisesi’nin lideri olan 74 yaşındaki Apollo Quiboloy, kendisini "Tanrı’nın tayin edilmiş oğlu" olarak tanımlıyor.

Kilisenin dünya çapında 200 ülkede yaklaşık 6 milyon üyesi olduğu iddia ediliyor.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin de yakın dostu olan Quiboloy, ABD’deki kilisesinde kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını "lanetleme" tehdidiyle cinsel istismara zorladığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak.

Quiboloy’un teslim olmasıyla birlikte, Filipinler’deki yargı süreci başlarken, dünya kamuoyunun gözü de bu dava üzerinde olmaya devam edecek.