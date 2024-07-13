Kendisini MİT’çi gibi tanıtan dolandırıcı yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendisini MİT görevlisi gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli hakkında Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunuldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada dolandırıcının kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak vatandaşların sorunlarını çözme vaadiyle para aldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda dolandırıcı Mehmet Emin B. ile kendisine yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Emin B.'nin GBT incelemesinden çeşitli suçlardan 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bölgede 12 ayrı ev, iş yeri ve oto hırsızlığını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonda çok sayıda ziynet eşyası, nakit para, av tüfeği ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.