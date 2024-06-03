Kendisini MİT'çiyim diye tanıttı. Sahte kimlik kurusıkı tabanca ve askeri kamuflajla yakalandı

Çanakkale'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli gibi davranan bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Yeni Kordon'daki bir kafede, kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi olduğu yönünde bir ihbar aldıktan sonra harekete geçti.

Polis ekipleri, T.T. isimli şüpheliyi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet askeri personel kamuflajı bulundu. Şüpheli T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.