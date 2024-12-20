Kendisini ölüme terk ettiği iddia edilmişti! Harika Avcı’dan şaşırtan açıklama

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı’nın kendisini eve kapattığı, kimseyle görüşmediği ve ev sahibinin uzun süre ünlü sanatçıdan haber alamayınca polislerle evine giderek kapıyı kırmak zorunda kaldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

80’li yıllara damgasını vurmuştu! Harika Avcı'dan kötü haber... Polisler kapıyı kırarak eve girdi

“BEN İNTİHARA DA TEŞEBBÜS ETMEDİM”

Çıkan haberler sonrası rahatsız olan Harika Avcı, Onur Akay'a şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu.

Avcı "Üç yıldır hep bu haberler biter diye bekledim ama bitmeyince sizi aradım. O evde oturan, en son çekilen o fotoğraftaki kişi ben değilim, bana benziyor mu? Benim köpeğim de yok. Ben intihara da teşebbüs etmedim. 17 yıl önce sahneleri bıraktım. Mafya beni zorla sahneye çıkarırdı. Ben 11 yıl önce tesettüre girdim, ailemle oturuyorum. Bu tesettür konusunun da istismar edilmemesi için konuşmadım. İsterseniz tesettürü yazmayın" ifadelerini kullandı.

İntihara teşebbüs iddialarına dair de konuşan Harika Avcı bu iddiayı da şu sözlerle yalanladı:

"Ben intihara teşebbüs etmedim. Bunlardan haberim yok! O kişi ben değilim. Kendisini ben dâhil yakından tanımak isterim. Kime inanmak istediğinize siz karar verin artık. Sizden bana inanmanızı beklemiyorum. Bence aynı adrese gidip çekim yaparsanız daha sağlıklı olur."

“AİLEMİN EVİNDE OTURUYORUM”

Bakırköy'de yaşamadığını anlatan Harika Avcı "Ailemin evinde oturuyorum. Ev bizim. Oturduğum semti söylemiyorum yarın bu semtte de sorunlar olur. İşimde gücümdeyim. Alışverişimi yapıyorum. Uyku problemim var. 3 yıl önce sinir krizi geçirdim krizim geçmedi. Hastanede yattım, darp edildim. Şarkı sözlerimi çaldılar. Şarkı sözlerinin tamamı benim. Ben yazdım. İspat edemedim" ifadelerini kullandı.