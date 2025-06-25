Kene ısırığı ölüm getirdi: Trabzon'da çoban öldü!

Düzenleme: Kaynak: AA
Kene ısırığı ölüm getirdi: Trabzon'da çoban öldü!

Trabzon’da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi edilen çoban hayatını kaybetti.

Vakfıkebir ilçesinden hayvancılık yapmak üzere Giresun'un Alucra ilçesine giden Alaattin Uzuntürk'e iki gün önce kene yapıştı.

Rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından kaldırıldığı Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzuntürk hayatını kaybetti.

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