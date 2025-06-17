Kene ısırığı yine can aldı: Kayseri’de ikinci kayıp! 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Kene ısırığı yine can aldı: Kayseri’de ikinci kayıp! 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Kayseri’de kene ısırması sonucu KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 çocuk annesi Ulviye Torun hayatını kaybetti. Pınarbaşı Kızılören’de bir ayda ikinci KKKA ölümü yaşandı.

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ulviye Torun'a kene yapıştı.

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Torun, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu.

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Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Torun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kızılören Mahallesi'nde 12 Haziran'da, KKKA şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci de hayatını kaybetmişti.

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