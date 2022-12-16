16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kennedy suikastına ilişkin 12 bin 875 yeni belge yayımlandı

Kennedy suikastına ilişkin 12 bin 875 yeni belge yayımlandı

ABD'de Joe Biden yönetimi, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 1963'te yaşamını yitirdiği suikasta ilişkin binlerce gizli belgeyi yayımladı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 01:10
Takip Et

Kennedy suikastına ilişkin 12 bin 875 yeni belge yayımlandı

Kennedy suikastına ilişkin 12 bin 875 yeni belge yayımlandı
+
Aa
-

ABD'de Joe Biden yönetimi, suikasta ilişkin 12 bin 875 yeni belgeyi Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinin (NARA) internet sitesinden kamuoyuyla paylaştı.

Halka açılan belgelerin büyük bir kısmının redakte sürecinde silindiği görülürken, Biden, belgelerin bir kısmını "istihbarat eylemlerine zarar verebileceği" gerekçesi ile gizli tuttu.

Biden, kalan belgelerin de 30 Haziran 2023'e kadar yayımlanacağını duyurdu.

SUİKASTA İLİŞKİN BELGELERİN YÜZDE 95'İ YAYIMLANMIŞ OLDU

Bugün açıklanan belgelerin büyük bir kısmını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) ait belgeler oluşturuyor.

Açıklanan yeni belgeler ile Kennedy suikastına ilişkin belgelerin yüzde 95'i kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

KENNEDY SUİKASTINA İLİŞKİN BELGELER

ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak soruşturma eksik olduğu iddia edilerek eleştirilmiş, sonradan Kongrede kurulan bir komisyon suikastın komplo olabileceğini açıklamıştı.

NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikasta ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayımlamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise 2017 ve 2018'de binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu. Biden yönetimi ise geçen yıl 15 Aralık'ta binlerce belgeyi erişime açmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
3
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
4
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
5
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
6
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
7
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Kennedy suikastına ilişkin 12 bin 875 yeni belge yayımlandı
﻿Kennedy suikastına ilişkin 12 bin 875 yeni belge yayımlandı
﻿Kennedy suikastına ilişkin 12 bin 875 yeni belge yayımlandı
﻿Danimarka 11 resmi tatilden birini 'savunma' için iptal edecek
﻿Danimarka 11 resmi tatilden birini 'savunma' için iptal edecek
﻿Danimarka 11 resmi tatilden birini 'savunma' için iptal edecek
﻿AP’de yeni yolsuzluk iddiası. 2 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edildi
﻿AP’de yeni yolsuzluk iddiası. 2 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edildi
﻿AP’de yeni yolsuzluk iddiası. 2 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edildi
﻿Telefon dolandırıcıları 'Cinayete karıştınız' dedikleri ailenin umre parasını aldı
﻿Telefon dolandırıcıları 'Cinayete karıştınız' dedikleri ailenin umre parasını aldı
﻿Telefon dolandırıcıları 'Cinayete karıştınız' dedikleri ailenin umre parasını aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.