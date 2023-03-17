Bakanlık açıkladı: Kentsel dönüşüm kredisinde detaylar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanan destek paketini açıkladı. Buna göre 1 milyon 250 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmaları için alınan kararları duyurdu. Çalışmalar hızla sürerken uygun finansman imkânları da tek tek devreye alındı. Bu kapsamda kentsel dönüşümü hızlandırma ve doğal afetlere hazırlık kapsamında hazırlanan destek paketlerinin detayları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz” denildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN YENİ DESTEK PAKETLERİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde %7’den %9’a çıkarıyoruz. Ayrıca, mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL’ye kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 Milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz. Bu finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelmemize vesile olmasını ümit ediyoruz."