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Kenya Cumhurbaşkanı’nın ‘dolar' çıkışı Türkiye’de gündem oldu: Elinizdeki dolarlardan kurtulun, birkaç hafta içinde piyasa çok farklı olacak

Son 2 haftadır düzenlenen gösterilerde şiddet olaylarının giderek tırmandığı Kenya'da Cumhurbaşkanı William Ruto'dan, "Varsa elinizdeki dolarlardan kurtulun. Birkaç hafta içinde piyasa çok farklı olacak" çıkışı geldi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 01:27
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Kenya Cumhurbaşkanı: Elinizdeki dolarlardan kurtulun, birkaç hafta içinde piyasa çok farklı olacak

Kenya Cumhurbaşkanı’nın ‘dolar' çıkışı Türkiye’de gündem oldu: Elinizdeki dolarlardan kurtulun, birkaç hafta içinde piyasa çok farklı olacak
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Kenya'da geçen haftadan bu yana düzenlenen ‘ekonomi’ temelli hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Suların durulmadığı ülkede Cumhurbaşkanı William Ruto'dan ise dikkat çekici bir ‘dolar’ çıkışı geldi.

Ruto, "Varsa elinizdeki dolarlardan kurtulun. Birkaç hafta içinde piyasa çok farklı olacak.” dedi.

AKILLARA O PAYLAŞIMI GETİRDİ

William Ruto’nun açıklamaları akıllara kendisini ‘şehzade’ olarak tanıtan Orhan Osmanoğlu’nun, ekonomi ve yatırımla ilgili verdiği ‘tavsiyeleri’ getirdi.

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu olan Osmanoğlu, 2018 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolar kurunun düşeceğini iddia ederek, "Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var" ifadelerine yer vermişti.

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı yaptığı 2 Kasım 2018 tarihinde dolar/TL kuru 5.42’den işlem görüyordu.

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