Kenya'da Sel felaketi: 32 kişi hayatını kaybetti

Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkiledi ve birçok mahalle sular altında kaldı.

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, geçen aydan bu yana devam eden yağışların hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 32 kişinin öldüğü ifade edildi. Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkiledi ve bazı yollar kapatıldı. Birçok mahalle de sular altında kaldı.

Açıklamada, sellerden etkilenenler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşları selden etkilenen bölgelerden uzak durmaları ve gerekli uyarılara uymaları konusunda uyardı.