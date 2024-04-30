Kenya'da selden dolayı can kaybı 169'a yükseldi

Mart ayının ortasından bu yana devam eden yağışlar ile beraber meydana gelen sellerde can kaybı artmaya devam ediyor. Hükümet sözcüsü Isaac Mwaura konu hakkında yaptığı açıklamada, yağışların ardından meydana gelen baraj çökmesi sonucunda 48 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda can kaybının 169’a yükseldiğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kenya’da meydana gelen yağışların yol açtığı can kaybı ve hasar karşısında üzüntü duyduğunu, Kenya halkı ve hükümetine baş sağlığı ve dayanışma mesajlarını açıkladı.

Kenya Hükümet Sözcüsü’nün açıklaması şu şekilde:

"Yağmurların başlamasından bu yana 169 kişiyi kaybettik. Hükümet ayrıca kayıp olduğu bildirilen kişileri bulmak için arama ve kurtarma operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Mart, Nisan ve Mayıs ayları arasında her zaman yağmur yağar, ancak şimdi yağış miktarı iklim değişikliği nedeniyle normalin üzerinde"