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Kenyalı bakanlar kuraklıktan etkilenenler için 1 aylık maaşını bağışladı

Kenya'da tüm bakanlar, kuraklığın yol açtığı gıda krizinden etkilenenler için 1 aylık maaşlarını bağışlama kararı aldı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 23:14
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Kenyalı bakanlar kuraklıktan etkilenenler için 1 aylık maaşını bağışladı

Kenyalı bakanlar kuraklıktan etkilenenler için 1 aylık maaşını bağışladı
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(AA) - Kenya Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklamada, kuruldaki her üyenin kuraklıktan etkilenen ailelere destek için 1 aylık maaşlarından feragat edecekleri belirtildi.

Gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmenin de yapıldığı toplantıda, gıda fiyatlarının kabul edilemez ölçüde yüksek olduğu belirtildi.

Kabine, çiftçilere gübrelerin sübvanse edilmiş fiyatlardan sunulmasını kararlaştırdı.

Kenya'da kuraklık komitesi hafta başında ülke çapında yardım kampanyası başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, Kenya'da en az 4,35 milyon kişi gıda sorunu yaşıyor, yaklaşık 5 milyon kişi ise kuraklık nedeniyle yeterli temiz suya ulaşamıyor.

Doğu Afrika'da Kenya'nın yanı sıra Somali ve Etiyopya kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında. Üç ülkede en az 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkilendi.

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