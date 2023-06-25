Kepçe operatörü su kanalına düşen boğayı kepçe ile kurtardı

Iğdır'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanın kepçe operatörü tarafından kurtarılma anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kepçe operatörü su kanalına düşen boğayı kepçe ile kurtardı

Iğdır’da günlerdir etkili olan yağışlar şehirdeki birçok su kanalını doldurdu. Merkeze bağlı Çalpala köyündeki sulama kanalının yanından geçen 2 büyükbaş hayvan, taşkın sularıyla dolan sulama kanalına düştü.

Hayvanlardan biri vatandaşlar tarafından ipler ile kurtarılırken bir boğa ise akıntıya kapılıp yaklaşık 4 kilometre sürüklendi. Kanalın yakınında çalışan bir iş makinesinin operatörü hayvanı kurtarmak için can kurtarıcı bir hareket yaptı.

Operatör, aracın kepçesini kanala indirerek hayvanın yaklaşmasını bekledi. Yaklaştığı gibi hayvanı kepçeye alan operatör, boğayı yaralamadan kapıldığı akıntıdan kurtarıp kenara çıkardı.

Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.

İHA

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