Kerem Aktürkoğlu 26. yaşını 21 bin kişiyle kutladı

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Kerem Aktürkoğlu 26. yaşını 21 bin kişiyle kutladı

Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da fırtınalar estiren Kerem Aktürkoğlu, uzakta olduğu annesini üzmemek için doğum gününü 21 bin kişi ile kutladı.

Portekiz'e transferinin ardından Benfica'daki performansı ile göz dolduran milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 26. yaş gününü 'yalnız' gireceği için üzülen annesi için bir sürpriz yaparak canlı yayın açıt. Kerem Aktürkoğlu'nun doğum günü yayınına 21 bin kişi katıldı.

Galatasaray'dan Benfica'ya transferi ile adından söz ettiren ve yeni kulübünde yıldızlaşan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 26. yaş gününü Portekiz'de kutladı.

Sosyal medyadan canlı yayın açan Kerem Aktürkoğlu, kendisini izleyen 21 bin kişiye "Bugün doğum günüm. Annem ‘doğum gününde yalnız olacaksın orada, hep aklım sende' demişti. 'Yayın açarım, binlerce insan gelir ve yalnız olmam.' dedim. Onu söyleyince yüzü güldü. Annem için açtım bu yayını" dedi. Kerem katılan binlerce kişiye teşekkür etti.

Hemen ardından annesini telefonla arayan Kerem "21 bin kişiyle doğum günümü kutluyoruz. Kekim de burada, marketten aldım" diye konuştu.

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