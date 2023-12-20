Kerem Aktürkoğlu Karagümrük'ü tek golle yıktı Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

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Kerem Aktürkoğlu Karagümrük'ü tek golle yıktı Fenerbahçe'ye mesaj yolladı
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı, Karagümrük karşısında galibiyete taşıdı, Fenerbahçe derbisi için de iddialı mesajlar gönderdi.

Fatih Karagümrük engelini 1-0'la geçen Galatasaray'da galibiyet golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Sahaya kaptan olarak çıkan yıldız futbolcu; hem galibiyeti hem de Fenerbahçe derbisi ile konuştu:

BENİM İÇİN ANLAMLI BİR GECEYDİ
"Benim için anlamlı bir geceydi. Kaptan olarak ilk kez ilk 11 çıktım. Daha önemlisi kazanmaktı. Güzel bir futbol oynamadık. Hafta sonu derbi var. Buradan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğu vardı. Hayallerimiz vardı. O tarafı geride bırakmak zorundayız. UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha başarılı olmak istiyoruz. İyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim."

DERBİDEN UMUTLUYUZ
"Derbiler çok keyifli özel oluyor. Her sene keşke her maçı derbi olarak oynasaydık diyoruz. Her iki tarafın da temennisi güzel futbol. Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz. Umutluyuz, her zaman derbilerden Galatasaray güzel sonuçlarla ayrılmıştır. Orada kazanarak, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz."

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