Kerem Aktürkoğlu resti çekti

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, forma rekabetiyle ilgili bir soru üzerine resti çekti.

Kerem Aktürkoğlu resti çekti

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’nda oynayacakları Zalgiris maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kerem Aktürkoğlu, şunları söyledi:

"Galatasaray’ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Bu bizim kulüp kültürümüzde var. Bunun bilincinde ilerliyoruz.

Rakibimize saygı gösteriyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var. İyi analiz ettik. Zor bir maç olacak. İnşallah Galatasaray’a yakışır şekilde mücadele edip ikinci maç için avantajlı bir skor alacağız.

Galatasaray’da dördüncü senem. Şampiyonlar Ligi Elemelerinde sahaya çıktım ama Şampiyonlar Ligi müziği ile sahaya çıkmadım. Bu da hayallerimden birisi. Ülke puanına katkı sağlayıp erken zamanda oynadığımız ön eleme maçlarından bir an önce kurtulup hak ettiğimiz yerlere ülke olarak katılmak istiyoruz.

Bu takımın kaptanlarından biriyim. Forma rekabeti hiçbir zaman çekineceğim bir şey olmadı. Takımımıza güçlü ve kaliteli oyuncuların gelmesi beni mutlu ediyor. Kaliteli bir takıma sahibiz. Geçen sene yaptıklarımız ortada. Şampiyon olduk. Bu sene yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte Avrupa’da başarı kazanmak istiyoruz”

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