Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Ferençvaroş maçı öncesi takımın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisi ve kendisine yapılan eleştirilerle alakalı yapılan hatırlatılmaya da yanıt verdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar:

'KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

"Ferençvaroş çok iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Takım olarak zorlanacağımız, güzel bir maç olacak. Kendi sistemine bağlı, etkili ataklar yapan, savunmada blokları güzel kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacak. Yarın yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum."

'DÖNMEK ZOR OLUYOR'

"Geriye düşmek takımı moral olarak düşürüyor. Soyunma odasına girince herkes maçı çevireceğimizi söyledi. Hocamız da bu konuda herkes inanıyor mu diye sordu, herkes inandığını söyledi. İnanmak başarmanın yarısı ama sahaya karakter koymak gerekiyor. Sadece inanmak yetmiyor. Sonradan girenler, yedek kulübesindekiler çok güzel bir ortam vardı. Çevirebileceğimizi biliyorduk ama 5 gollü bir galibiyet beklemiyorduk. Güzel bir skorla Rize'den dönmek mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz, dönmek zor oluyor."

'DERBİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCEMİZ YOK'

"Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız, bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz yarınki maç. Derbiyle ilgili henüz hiçbir şey konuşmadık. Avrupa Ligi için çok önemli bir maçımız var. O maça konsantreyiz. Derbi tabii ki taraftarlar için çok önemli ama ona daha var. Biz yarını güzelce atlatalım, ondan sonra derbiyi düşünürüz."

'BENİ İLGİLENDİRMİYOR'

"Top kaybı rakamların sosyal medyada çok konuşuluyor."

Kerem Aktürkoğlu: Açık konuşacağım, beni ilgilendirmiyor. Biri için bir şey bulmak istersen kaşı var, gözü var dersin bulursun. Konuşulanlar önemli değil. Ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım. Hepimiz bunun için buradayız. Her futbolcu gol atmak asist yapmak ister, gol atınca adrenalin çok farklı. Attıkça daha çok atası geliyor insanın. Benim için büyük bir kriter değil. Futbolu bilen insanlar, hocalarımız, benim için onların değerlendirmesi önemli. Bu zamana kadar onlardan güzel geri dönüşler aldım. Gol atarsam, asist yaparsam daha büyük mutluluk yaşarım. Atamasam da performansım olumlu olacaktır, mücadelemle sahada olacağım.