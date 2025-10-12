A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla sadece 3 puanı hanesine yazdırmakla kalmadı, aynı zamanda birçok ilke de imza attı.

VINCENZO MONTELLA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Teknik direktör Vincenzo Montella da bu özel gecede tarihe geçti. 51 yaşındaki İtalyan teknik adam, A Milli Takım tarihinde hem genel toplamda hem de deplasmanda en fazla galibiyet elde eden yabancı teknik direktör oldu.



Montella, bugüne kadar milli takımın başında çıktığı maçlarda toplam 14 galibiyet alırken, bunların 7'sini deplasmanda kazandı. Bu istatistikle, Türk futbol tarihine geçen Montella'nın liderliğinde A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerliyor.