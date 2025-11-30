Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Tapan’la yollarını ayırmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Bu ilişki magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çünkü Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin’in eski sevgilisi Mehtap Algül ile yakın arkadaştı.

Mehtap Algül, konuyla ilgili açıklama yapmış ve Selin Yağcıoğlu ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını söylemişti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

38 yaşındaki Bürsin ve 29 yaşındaki Yağcıoğlu, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

İkilinin cephesinden sürpriz bir paylaşım geldi. Instagram’ı aktif olarak kullanan Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin’le ilk karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

Çiftin ilk fotoğrafı, sevenlerini heyecanlandırdı.