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Kerem Görsev'e 450 bin TL'lik hesap. Kan ter içinde kalmış sonra 'oh' demiş

Piyanist Kerem Görsev, rüyasında 450 bin TL’lik hesap ödediğini sosyal medyadan paylaşarak, “Ohhh rüya görüyormuşum.” dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:50
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Kerem Görsev'in kabusu: 450 bin TL'lik hesap

Kerem Görsev'e 450 bin TL'lik hesap. Kan ter içinde kalmış sonra 'oh' demiş
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Kerem Görsev Twitter hesabından rüyasını anlattı.

Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Görsev, rüyasında arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda gelen hesabın şaşkınlığını dile getirdi.

Paylaşımda Görsev şunları söyledi:

“Dün akşam sekiz kişilik arkadaş grubu meşhur bir restaurantta yemek yedik hesap 451.000 tl geldi. Ben davet etmiştim ve adisyonu incelerken uyandım.

Ohhh rüya görüyormuşum. Hala etkisinden kurtulamadım. 451.000 TL hesabın. Kredi taksit 12’ ye bölsem 37.500 TL offff kâbus gibi”

Görsev’in paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi.

KEREM GÖRSEV KİMDİR?

Sanatçı Kerem Görsev 28 Haziran 1961’de İstanbul’da doğdu. Müzik eğitimine 1967 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladı ve 1972 yılından sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. Caz tutkusu konservatuvar yıllarında başlayan Kerem Görsev, çeşitli kulüplerde ve konserlerde birçok Türk ve yabancı müzisyenle çalma imkânına kavuştu. Ed Howard, Rabin Kenyata, Doris Troy, Vinnie Night, Eric Revis, LaVerne Butler, Allan Harris, Clifford Jarvis, Harvey Thompson, Russell Gunn, Steve Kirby, Alvester Garnett ve Marcus Strickland bu sanatçılardan bazılarıdır.

İlk beste denemelerine 1990 yıllarında başlayan Görsev, 1994 yılında ilk albümü olan “Hands and Lips”in kayıtlarını bitirdi. 2006 yılında konser çalışmalarına devam etmekte olan Kerem Görsev, yurt içinde birçok şehirde, yurt dışında da Bakü, Kopenhag, Muenster, Coesfeld, Stuttgart ve İslamabad olmak üzere birçok festival, üniversite konserleri ve organizasyonlarda yer aldı.

"Diversion" adlı projesinin kayıtlarını Aralık ayında tamamlayan Kerem Görsev'e bu albümde, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman eşlik etti. Albüm Ocak 2009 piyasaya çıktı.

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