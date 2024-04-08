Herkes o Malum haberi bekliyor. Bodrum'a son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Herkes o Malum haberi bekliyor. Bodrum'a son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için ilçeye son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı. Tatil beldelerinde artık bir bayram klasiği haline gelen adisyonlara ve yemek fiyatlarına isyan haberinin ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Türkiye ve Dünyanın en önemli turizm cennetlerinden olan Bodrum’da Bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor. İlçede son 24 saatte 15 bin aracın giriş yaptığı açıklanırken, Bodrum-Turgutreis istikameti Yeni Hastane Kavşağı'nda trafik yer yer kilitlendi.

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İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun daha da artacağı değerlendirilen Bodrum’da hem polis hem de jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yarımada genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'yi aştı.

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Milas-Bodrum Havalimanı'nda ek seferlerle birlikte yurt içinden günlük 14 uçak inmeye başladı. Bodrum'da arife gününde de yoğun araç girişi olacağı aktarıldı.

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ADİSYONLARA DİKKAT

Büyükşehirlerden iş yorgunluğunu ve stresini atmak için tatil beldelerine akın eden vatandaşları ise önemli bir travma bekliyor. Geçtiğimiz senelerde tatil beldelerinde normal fiyatlarının kat be kat üzerindeki hesaplar gündem olmuştu.

Geçtiğimiz tatil sezonunda Kemer’de 10 kişilik akşam yemeği, alkol, meze ve içecekler ile 7 bin 400 liralık bir adisyon gündem olmuştu.

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Bodrum’a giden vatandaşların 5 kişilik yemeğe 16 bin 497 liralık hesap öderken ücretlerinin yüzde 10’nu kadar da servis ve kuver ücreti ödemiş, yemeklere ödenen paranın yanı sıra bin 500 lira da servise ücreti ödenmişti.

Bu sene ise o malum adisyon haberini kimin vereceği merakla bekleniyor. Genellikle sosyal medyada gündem oluşturmak için paylaşılan adisyon fotoğraflarının bu sene ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu oldu.

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