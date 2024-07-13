Kerem Kınık’ın kızının ölümlü kazasına Adalet Bakanı’ndan açıklama

Düzenleme: Sena Özkan
Kerem Kınık’ın kızının ölümlü kazasına Adalet Bakanı’ndan açıklama

Kızılay eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, otomobiliyle çarptığı motosikletteki çocuğun ölümüne neden olmasının ardından serbest bırakılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SETA tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç, toplantının ardından gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili yöneltilen sorularına cevap verdi.

Özellikle eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının karıştığı trafik kazasıyla ilgili dosyayı henüz detaylı olarak incelemediğini belirtti. Ancak dosyada herhangi bir hata veya yanlış işlem olduğunu düşünüyorsa bunun yargı süreci içerisinde itiraz yoluyla düzeltilebileceğini ifade etti.

Tunç, bu tür durumlarda yargının vereceği kararların önemine vurgu yaparak, dosyanın içeriğine ilişkin herhangi bir yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Ayrıca, adaletin işlemesi için gereken sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ve kamuoyunun da bu sürece saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Tunç şöyle konuştu:

"Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur."

9 Temmuz'da İstanbul Beykoz'da meydana gelen kaza sonucunda bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmiş, üç kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından araç sürücüsü Fatma Zehra Kınık gözaltına alınmış, ancak çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu olayla ilgili olarak hukuki süreç devam etmekte olup, detayların yargı tarafından netleştirilmesi beklenmektedir.

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