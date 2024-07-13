Kızılay’ın eski Başkanı’nın kızı serbest bırakıldı! Eylem Tok oğlunu ABD’ye boşuna kaçırmış

Düzenleme: Kaynak: Ekol Tv
Kızılay’ın eski Başkanı’nın kızı serbest bırakıldı! Eylem Tok oğlunu ABD’ye boşuna kaçırmış

Ekol TV’nin dün ilk kez paylaştığı kaza görüntülerinde Kızılay’ın eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı araç, İstanbul Beykoz’da bir motosikletle kaza yaşadı. Olayın ardından motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Kınık’ın kızı Fatma Zehra ise aynı gün serbest bırakıldı.

Ekol TV’de yer alan habere göre İstanbul’un Beykoz ilçesinde 16 yaşındaki motosikletli Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü 6 Şubat depreminde vatandaşa parayla çadır satan Kızılay’ın eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu ortaya çıkmıştı.

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Kazada motosikletteki iki gençten biri olan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki çarpmanın etkisiyle motosikletten düştü.

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Çeki, kaldırımdaki beton dubaya başını vurarak hayatını kaybetti.

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FATMA ZEHRA KINIK SERBEST BIRAKILDI

Fatma Zehra Kınık gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EYLEM TOK KAZA YAPAN ÇOCUĞUNU ABD’YE KAÇIRMIŞTI

İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’ya çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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Olay sırasında Aci, ATV tipi arazi aracıyla yol kenarında park halinde duruyordu. Kazada ayrıca dört kişi de yaralanmıştı. Olaydan saatler sonra Timur Cihantimur ve annesi Yazar Eylem Tok, ABD’ye kaçmıştı.

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