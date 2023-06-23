Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Kızılay’dan ayrıldı

Kerem Kınık’ın Kızılay başkanlığından istifa etmesinin ardından Genç Kızılay yöneticisi olan oğlu Muhammed Furkan Kınık’ın Kızılay’dan ayrıldığı iddia edildi.

Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Kızılay’dan ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gerekirken, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne satıldığı ortaya çıkmıştı.

Haberlerin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kerem Kınık'ın oğlu da Kızılay’ın gençlik yapılanması olan Genç Kızılay’ın başkan yardımcılığı koltuğunda oturuyordu.

Habere göre Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, sosyal medya hesabında geçen ay görevden ayıldığı belirtti ve ismi de Genç Kızılay’ın internet sitesinden çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhuriyet, Kızılay’ın deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği’ne sattığını ortaya çıkarmıştı.

Tepkilerin ardından "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" diyerek istifa etmeyeceğini açıklayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyasından kendi fotoğrafını paylaşarak “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” demişti.

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