Kerem Ökten İstanbul'u son kez uyardı. Gelmekte olanı tarih vererek açıklamıştı

Kerem Ökten İstanbul’a gelecek olan yağmur vortexi hakkında korkutucu uyarıyı yaptı. Yağış bekleyen İstanbulluları afet karşılayabilir. Ökten daha önce de tarih vererek uyarmıştı.
Editör: Özge Ceren Çimen
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbulluları heyecanlandıran bir meteorolojik olayın eşiğinde olduğumuzu müjdeyi geçtiğimiz günlerde vermişti. Tarih vererek beklenen yağışların yanı sıra kuraklık endişesini büyük ölçüde yatıştıracak yağmur vortex beklentisini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Kerem Ökten, İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günlerinde beklenen yağışları duyurmuştu. Ökten bu yağışlara ilave olarak haftaya Cumartesi günü için yağmur vorteksi ihtimali olduğunu bildirdi.
Daha önce İstanbul’a beklediği yağmur vortexinin Çarşamba ve Perşembe günü beklediğini duyuran Ökten, bu defa verdiği haberle milyonlarca İnsanı korkuttu.
Kerem Ökten sosyal medya hesabı üzerinden gelmesini beklediği yağmur vortexinin felakete yol açabileceğini duyurdu.
Ökten sosyal medya hesabı üzerinden şu uyarıyı yaptı:
“Önümüzde bir yağmur vortex'i var. İstanbul'a yağış beklerken Afet yaşamayız umarım. Detaylar yakında...”
YAĞMUR VORTEKSİ NEDİR?
Yağmur vorteksi, atmosferik döngülerin özel bir türüdür ve nadir görülür.
Bu meteorolojik olgu, belirli bir bölgede yoğunlaşarak düşük basınçlı bir hücre oluşturur ve sonucunda yoğun yağışlar meydana gelir.
Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu tür olaylar önemlidir, çünkü su kaynaklarına önemli katkı sağlar.