Bulutları okuyan Kerem Ökten yağışların İstanbul'da başlayacağı saati açıkladı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'a gelecek yağışın sabaha karşı saat 4'te başlayacağını açıkladı. Ökten, yağışların sabah saatlerinde etkili olacağını ifade etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bulutları okuyan Kerem Ökten yağışların İstanbul'da başlayacağı saati açıkladı

Editör: Osmancan Erok

Kurak geçen yazın ardından İstanbul'da su sıkıntısı baş gösterdi. Yağışların neredeyse hiç olmadığı İstanbul'da, ilk yağmur damlaları için tarih verildi.

SABAHA KARŞI 4'TE BAŞLIYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, mega kent İstanbul için kişisel X hesabından bir paylaşımda bulundu. Ökten, yağışların sabaha karşı 4'te başlayacağını ve sabah saatlerinde etkili olacağını duyurdu.

Ökten, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da sabaha karşı 4'te yağış başlıyor. Yarın sabah yağışın en etkili olacağı saatler. Sabah yağmur sesi ile uyanacağız. Yağışların Ülkemize bolluk ve bereket getirmesini, kuraklık belâsının bittiğini müjdeleyen bir müjde olmasını temenni ederim...

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METEOROLOJİ DE DUYURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilerde de il geneli ve ilçelerde gece saatlerinden sonra sağanak yağış olduğu görülüyor.

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