Önce Yunanistan’ı ardından Türkiye’yi vuracak. Afetin ayak sesleri duyuluyor. Uyduda görülüyor

Karar'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da etkili olan yağışlar sel felaketine beraberinde getirdi. Uzmanlar yeniden haritayı kırmızıya döndürürken yağışların bu kez Yunanistan ile sınırlı kalmayacağını açıkladı. Türkiye adım adım felaketine yaklaşıyor. Herkes o tarihte hazır olsun. Büyük bir afetim habercisi olabilir. İ

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar dikkatle takip edilirken geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ı felakete sürükleyen yağışların yeniden yüzünü göstereceği belirtildi. Yunanistan Meteoroloji Kurumu, kopuk alçak basınç için uyarı yayınlarken yeni felaket korkusu da herkese tedirgin etti.

İyon denizine doğru hareket halinde olan kopuk Alçak gelişerek konveksiyon ve denizden kıyılara doğru büyük bir nem taşınımı yapacak. Bir önceki sel felaketini atlatamayan Yunanistan için yeni bir büyük sel riski ortaya çıkarken İtalya içinde alarm verildi.

Büyük bir tehdit de karşı karşıya kalan İtalya'nın yanı sıra Türkiye'de sel felaketinin eşiğinde yer alıyor. Doğru hareketi ile hafta ortasından itibaren Türkiye'nin batısında da yağışların görüleceği belirtildi. Türkiye'de de görülebilecek yağışlar için uyarılarda bulunan Hawaeather paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Önümüzdeki günlerde İyon denizine doğru hareket edecek kopuk alçak(cut-off) için Yunanistan Meteoroloji Kurumu uyarı yayınladı. Bu kopuk alçak ile gelişecek konveksiyon ve denizden kıyılara doğru olacak nem taşınımı tekrardan daha bir önceki selin zararlarını giderememiş Yunanistan için büyük bir sel riski ortaya çıkaracak aynı şekilde İtalya içinde bu durumlar geçerli. Doğulu hareketiyle hafta ortasından itibaren Yurdumuzun batısında da yağışları tetiklemeye başlayacak. “