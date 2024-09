Kerem'den duygusal veda

Galatasaray'dan Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda etti.

Kerem, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’dan ayrılmak hiç kolay değil; kalbimin bir yarısı hep burada atacak. Galatasaray’da geçirdiğim dört yılı düşünürken bu mektubun satır aralarına düşen birkaç damla gözyaşıyla beraber… Ama biliyorum ki; Galatasaray bizim evimiz, Galatasaray bizim yuvamız. Hayatımın en özel yolculuğunda benimle olan herkese çok teşekkür ederim. Galatasaray’ı temsil edebilmek en büyük rüyalarımın bile ötesindeydi; her an, her yerde kulübüm için mücadele etmek, Galatasaray’a karşı mahcup olmamak ve gençlere ilham olmak hayatın kendisiydi…"