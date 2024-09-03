Kerem'den duygusal veda

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Kerem'den duygusal veda

Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a veda etti.

Galatasaray'dan Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda etti.

Kerem, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’dan ayrılmak hiç kolay değil; kalbimin bir yarısı hep burada atacak. Galatasaray’da geçirdiğim dört yılı düşünürken bu mektubun satır aralarına düşen birkaç damla gözyaşıyla beraber… Ama biliyorum ki; Galatasaray bizim evimiz, Galatasaray bizim yuvamız. Hayatımın en özel yolculuğunda benimle olan herkese çok teşekkür ederim. Galatasaray’ı temsil edebilmek en büyük rüyalarımın bile ötesindeydi; her an, her yerde kulübüm için mücadele etmek, Galatasaray’a karşı mahcup olmamak ve gençlere ilham olmak hayatın kendisiydi…"

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