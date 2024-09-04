Kerkük'te DEAŞ Saldırısı: 1 subay hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı

Kaynak: AA
Kerkük'te DEAŞ Saldırısı: 1 subay hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı

Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda bir Irak subayı hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Irak ordusunun yaptığı açıklamaya göre, DEAŞ militanları yol kenarına önceden yerleştirdikleri bombayı uzaktan kumandayla patlattı.

Saldırının ardından yaralanan askerler Dibis ilçesindeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

DEAŞ, Irak’ın birçok bölgesini 2014 yılında ele geçirmiş, ancak yıllar içinde bu bölgeler geri alınmıştı.

2017'de zafer ilan edilmesine rağmen, DEAŞ hala kırsal bölgelerde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

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