Kerpiç evlerde kurutuluyor kalbi saat gibi çalıştırıyor. Kanseri püskürtüyor. Tarlada 20 markette 69 TL'ye satılıyor

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerinde yetiştirilen Zivzik narında hasatına başladı. Zivzik narının kanseri püskürttüğü ortaya çıktı. Kilosu markette 69 TL olarak açıklandı.

KAYNAK: İHA
Kerpiç evlerde kurutuluyor kalbi saat gibi çalıştırıyor. Kanseri püskürtüyor. Tarlada 20 markette 69 TL'ye satılıyor

Bölgede yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı rekoltenin bu yıl düşük olduğunu belirten Siirt Sebze ve Meyve Halı esnafından Memduh Kezer, rekoltenin düşük olmasının fiyatlara yansıdığını ve şu an kilosunun 20 ile 25 lira arasında olduğunu söyledi.

Zivzik narının 15 Ekim'den sonra hasadı yapıldığını ifade eden Kezer, "Yoğun talep olduğundan dolayı çevre illerden gelen müşterimizin beğenisine sunuyoruz. Zivzik narı mart ayına kadar tezgahlarda görünüyor. Bu narlar organik olduğundan dolayı yaş olarak kerpiç ve toprak evlerde kurutulup piyasaya sürülmektedir. Antibiyotik oranı çok yüksek olan bir meyvedir" dedi.

"Zivzik narının önemli bir özelliği de çekirdeğinin sert olması ile beraber antibiyotik oranının yüksek olmasıdır" diyen Kezer, "Bu yıl havaların çok sıcak geçmesinden dolayı rekoltenin düşük olduğu bekleniyor. Rekoltenin düşük olması da fiyatlara yansıyor. Şuan kilosu 20-25 lira civarındadır’’ ifadelerini kullandı.

Tarlada 20 liraya satılan ürün markette 69 TL'den satılıyor.

ZİVZİK NARININ FAYDALARI

Zivzik Narı'nın hücre yaşlandırıcı, kansere, vücutta doku hasarına karşı oluşan iltihaplanmaya, yüksek kolesterole, diyabet ve prostat gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiği ortaya çıktı.

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