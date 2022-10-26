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Kertenkelenin şeytanı planı. Kuru dala pusu kurup bir lokmada yuttu

Sürüngenler sınıfından kertenkelenin bir kuru ağaç dalında pusu kurup beklediği, tuzağına düşen bir çekirgeyi de saniyeler içinde yuttuğu objektife yansıdı. Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya o saniyeleri fotoğrafladı. İşte o anlar...

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 12:15
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Kertenkele pusu kurup çekirgeyi bir lokmada yuttu

Kertenkelenin şeytanı planı. Kuru dala pusu kurup bir lokmada yuttu
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Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya'nın objektifine yansıyan görüntülere göre; Kuru bir ağaç dalında pusu kuran kertenkele, yanına yaklaşan çekirgeyi bir lokmada yuttu.

Kuru dalın arkasında gizlenen kertenkele çekirgeyi görünce ok gibi fırladı ve avını yakalar yakalamaz midesine indirdi.

O görüntüler objektife böyle yansıdı:

 

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