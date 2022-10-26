Kertenkelenin şeytanı planı. Kuru dala pusu kurup bir lokmada yuttu

Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya'nın objektifine yansıyan görüntülere göre; Kuru bir ağaç dalında pusu kuran kertenkele, yanına yaklaşan çekirgeyi bir lokmada yuttu.
Kuru dalın arkasında gizlenen kertenkele çekirgeyi görünce ok gibi fırladı ve avını yakalar yakalamaz midesine indirdi.
O görüntüler objektife böyle yansıdı:
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