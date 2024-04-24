Kesikbaş cinayetinde tutuksuz sanıklar hakim karşısında

Kaynak: İHA
Kesikbaş cinayetinde tutuksuz sanıklar hakim karşısında
Zonguldak'ta, 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in başının kesilerek vücudundan ayrı bir yere gömülmesi olayına ilişkin tutuksuz yargılanan sanıklar, hakim karşısına çıktı.

Çaycuma'nın Dursunlar köyünde, 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in başı ayrılmış şekilde ormanda bulunmasının ardından jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda başı, vücudundan yaklaşık 300 metre uzaktaki bir kuyuda bulundu.

Olayın ardından köydeki giriş çıkışlar sınırlandırıldı ve şüphelilerin ifadeleri alındı, parmak izleri ve DNA örnekleriyle eşleştirildi. Tutuklu kalan İbrahim K., duruşmada sağlık durumu göz önüne alınarak tahliye edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan 9 tutuksuz sanıktan 7'si hakim karşısına çıktı. Mahkemede, öldürülen Mustafa Keleş'in yakınları da hazır bulundu.

Tanıklardan Kemal T., olayı halasından öğrendiğini ve babası Cihan T.'nin maktul ile tartıştığını ifade etti. Keleş'in yakınlarının avukatı, sanık İbrahim K.'nin kızının başka bir kişiyi saldırıya uğrattığını iddia etti.

İbrahim K., cezaevinde kaldığı sürede gardiyanlar tarafından sadece suçunu sorduklarını belirtti. Diğer sanık İlyas A., suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Temmuz 2024 tarihine erteledi.

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