Kesinleşmiş hapis ve aranması bulunuyordu. Yakalandı

Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Ocak tarihinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.T.’nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek, M.A.’nın üzerinden 1,27 gram metamfetamin ile 28 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde A.T., H.İ.Ş., R.K.’nin ‘hırsızlık’ suçundan arandıkları tespit edilirken, A.T. isimli şahsın 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan B.E. ve M.A., ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan aranan A.E. ile 2 ayrı dosyada ‘askeri ceza kanununa muhalefet etmek’ suçundan aranan F.A. yakalandı. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.