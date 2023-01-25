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Kesinleşmiş hapis ve aranması bulunuyordu. Yakalandı

Eskişehir’de durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şüpheliler yakalandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:12
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Kesinleşmiş hapis ve aranması bulunan şahıs Eskişehir'de yakalandı

Kesinleşmiş hapis ve aranması bulunuyordu. Yakalandı
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İHA

Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Ocak tarihinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.T.’nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek, M.A.’nın üzerinden 1,27 gram metamfetamin ile 28 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde A.T., H.İ.Ş., R.K.’nin ‘hırsızlık’ suçundan arandıkları tespit edilirken, A.T. isimli şahsın 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan B.E. ve M.A., ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan aranan A.E. ile 2 ayrı dosyada ‘askeri ceza kanununa muhalefet etmek’ suçundan aranan F.A. yakalandı. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

 

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