Anadolu mutfağının sevilen lezzetlerinden keşkek tarifi MasterChef All Star ödül oyunu gecesinde yapıldı. Buğday ile yapılan keşkek tarifini sizler için derledik. Peki, keşkek nasıl yapılır? Keşkek tarifi için malzemeler neler?

İşte keşkek tarifi…

KEŞKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- Yarım kg (3 su bardağı) buğday

- Yarım kg tavuk

- 2 litre tavuk suyu (Yetmezse ilave etmek için 1-2 bardak kaynar su )

- Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı

KEŞKEK NASIL YAPILIR?

Buğday bir gün önce akşamdan ıslatılmalıdır.

Tavuğu bir tatlı kaşığı tuz ile tencereye alıp haşlayalım.

Islatılan buğday suyundan süzülüp büyük bir tencereye alınır.

Pişen tavuklar başka bir kaba alınır suyu ise buğdayların üzerine süzerek ilave edilir. Ocağın orta gözünde orta ateşte kaynayana kadar pişmeye bırakılır. Kısık ateşte 4 saat boyunca pişer.

3 saat dolduğunda didiklenmiş tavuk eti eklenir. Yine ara sıra sıklıkla karıştırılır. 4 saatin sonunda bir kaşıkla buğdayı alin elinizle ezin eziliyorsa ocaktan alın ezilmiyorsa biraz daha pişirin.

Ocaktan alır almaz tahta kaşıkla tencerenin kenarına doğru vurarak ezin bu isleme dövme işlemi deniyor. İstediğiniz kıvama gelene kadar dövün.

Sonra bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı eritin hafif kahverengimsi olmalıdır. Keşkek sıcak olarak servis etmelisiniz.