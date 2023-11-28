Kestane balının yararları nelerdir

Ülkemizin pek çok bölgesinin kendine has ballarının olduğunu biliyoruz. Kestane ağaçlarının çiçeklendiği dönemlerde bu çiçeklere konan arıların ürettiği kestane balı yoğun kıvamı ve koyu rengiyle dikkat çekiyor.

Hem sağlıklı hem de lezzetli olan ve sağlığımız için ihtiyaç duyduğumuz şekeri de almamızı sağlayan balın faydaları saymakla bitmiyor.

Rafine şekerin zararlarıyla ilgili çalışmalar arttıkça bal gibi pekmez gibi doğal şeker kaynaklarının popülerliği iyice arttı. Resmen bir bal cenneti olan ülkemizde üretilen ballardan biri de kestane balı. Hafif acı tadı ve tarifi imkansız kokusuyla dikkat çeken Kestane Balı Faydaları ile baş döndürüyor...

İŞTE YARARLARI

Balgamlı ya da kuru öksürük şikayeti olanlar öksürüğün tedavisinde kestane balını tercih edebilir. Kestane balının balgam söktürücü özelliği bulunur.

Kestane balı antioksidan özellikleri bakımından oldukça güçlüdür bu sayede de vücudunuzu mikroplardan arındırmaya yardım eder.

Özellikle kış aylarında biraz zencefil ve limon sıkılarak da tüketilebilen, sade haliyle de tüketilebilen kestane balı, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklarından korur.

Kış aylarının korkulu rüyası grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde çözüm kestane balıdır.



Boğaz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları gibi iltihaplı hastalıklarda da kestane balı kullanılabilir.

Kestane balı aynı zaman da doğal bir şeker kaynağıdır. Bu sayede kan şekerini düzenlemeye de yardım eder.

Kestane balının göz sağlığı için de faydalı olduğu söylenmektedir. Özellikle katarakt gibi göz hastalıklarının tedavisine iyi geldiği bilinir.

Kestane balı, kan şekerini düzenlediği için daha uzun süre tok kalmanıza da yardım eder.

Kestane balı cilt sağlığı ve saç sağlığı konusunda da faydalıdır. Ölçülü tüketirseniz cildin temizlenmesini hızlandıracağı gibi siyah noktaların ve sivilcelerin iyileşmesine de yardım eder.

Kestane balı sindirimi kolaylaştırır ve buna bağlı olarak meydana gelen mide kramplarını iyileştirir.

Kestane balı aynı zamanda antiseptik özellikler de gösterir yani ağız içinde meydana gelen aft gibi yaraların iyileşmesi için kestane balı kullanılabilir.

Kan dolaşımını hızlandıran kestane balı vücuda doğal yoldan enerji yüklemesi yapar.

Sindirim problemlerinde ve bağırsakların çalışmasında olumlu etkileriyle bilinen kestane balının gaz sorununu da ortadan kaldırmaya yardım ettiği biliniyor.

Çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin merak ettiği bir diğer soru da Kestane Balı Sperm Artırır Mı sorusudur. Kestane balının sağlıklı sperm sayısını arttırdığı söylenmektedir.

ZARARLARI NELER?

Daha önce de söylediğimiz gibi kestane balı yoğun ve güçlü bir baldır. Yani ölçüyü kaçırmanız durumunda ani tansiyon düşmesi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda fazla tüketilen kestane balı mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi de yapabilir. Hamilelikte de kestane balı tüketilmesinde dikkatli olunmalıdır. Kestane balının gebeliğe bağlı diyabet sorunu yaşayan ya da hangi yaş grubunda olduğu fark etmeksizin polikistik over gibi kadın hastalıklarıyla uğraşan kadınlarda hekim onayı olmadan tüketilmesi tavsiye edilmez.