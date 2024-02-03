Kestiği ağaç üzerine devrildi hayatını kaybetti

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman kesiminde çalışan Musa Genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi neticesinde ağır yaralandı.

İş arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan orman işçisi Musa Genç, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kastamonu’da 15 gündür yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç’in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnebolu’ya bağlı Alaca köyünde aile kabristanlığında defin edilecek.