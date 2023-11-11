Kestirmeyi itiraf eden sporcuya Milli forma hediyesi

Başkentte 81 ilden 814 sporcunun yer aldığı yarışlara Erzincan'dan katılan Habip Demir, 12 yaş erkekler kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Habip'in şampiyon olmasının ardından hocası Erzincan Atletizm İl Temsilcisi Zafer Altınel, sporcusuyla başarısını kucaklaşarak paylaştı. Bu sırada aralarında geçen konuşmada Habip, hocasına yarışı "kestirmeden" gelmek durumunda kaldığı için kazandığını anlattı.

Zafer Altınel, sporcusunun anlattıklarını hakemlere ileterek yarışın sonucunu değiştirdi.

Habip Demir, Zafer Altınel ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintımar, yaşanan örnek olaya ilişkin düşüncelerini AA muhabiri ile paylaştı.

"Hocam kestirmeden geldim"

Duygulandığı için konuşmakta zorlanan Habip Demir, yaptığı açıklamada, ayağına çarpıldığı için parkurdan çıkmak zorunda kaldığını, kestirmeden geldiği için de yarışı ilk sırada bitirdiğini söyledi. Habip, "Şuradan girdim, ayaklarıma vurdular. Ondan sonra ben de şuradan geldim. Sonrada hocama söyledim." dedi.

Zafer Altınel de Habip'in ilk defa yarışlara katıldığını belirterek, "Birinci geldi. Şaşırdım, gittim kucaklaştım. Konuşunca, 'Hocam kestirmeden geldim.' dedi." ifadelerini kullandı.

Sporcusuyla konuştuklarını vakit geçirmeden durumu hakemlere ilettiğini anlatarak, "Hakemlere söyledim. Başkalarının hakkını almayalım. 6-7 sene sonra bunu hak edecektir." diyen Altınel, daha sonra Habib'i öperek tebrik etti.



