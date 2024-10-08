Kıbrıs gazisi askeri törenle uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kıbrıs gazisi askeri törenle uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayata veda eden Kıbrıs Gazisi Emekli Hava Pilot Binbaşı Hastürk, düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatının kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk son yolculuğuna uğurlandı.

1963 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun olan ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk (82) uzun yıllar Silahlı Kuvvetlere hizmet verdi. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayata veda eden Kıbrıs Gazisi Emekli Hava Pilot Binbaşı Hastürk için Edremit Mahkeme Camiinde tören düzenlendi. Askerlerin omuzlarında cenaze aracından alınan cenaze için öğle namazını müteakip Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın da katılımıyla cenaze namazı kılındı. Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan Kıbrıs Gazisi Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk, Edremit Şehit Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi askeri törenle uğurlandı

Kıbrıs gazisi askeri törenle uğurlandı

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