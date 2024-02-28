Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamanı yitirdi.

Söke Hacı Halil Özbaş Camiinde gerçekleşen cenaze törenine Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Garnizon Komutan Vekili Korhan Gedizlioğlu, Söke Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp başta olmak üzere ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün askeri törenle son yolculuğuna uğurlanırken, dualarla toprağa verildi.



