Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün (84) Söke'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamanı yitirdi.

Söke Hacı Halil Özbaş Camiinde gerçekleşen cenaze törenine Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Garnizon Komutan Vekili Korhan Gedizlioğlu, Söke Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp başta olmak üzere ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

aw151674-01.jpgKıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün askeri törenle son yolculuğuna uğurlanırken, dualarla toprağa verildi.

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