Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 71 yaşında vefat eden Kıbrıs Yusuf Derin, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Devrek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Derin için Hatipler köyünde askeri tören yapıldı.

İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve Derin'in sevenleri yer aldı.

Kılınan cenaze namazından sonra Kıbrıs gazisinin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Hatipler köyü camisinde yapılan cenaze töreninden sonra Derin'in cenazesi toprağa verildi.

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