Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Devrek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Derin için Hatipler köyünde askeri tören yapıldı.
İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve Derin'in sevenleri yer aldı.
Kılınan cenaze namazından sonra Kıbrıs gazisinin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Hatipler köyü camisinde yapılan cenaze töreninden sonra Derin'in cenazesi toprağa verildi.